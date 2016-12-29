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「葉少爺」出獄後想拿大學學歷 和春：沒辦法

和春表示，「葉少」判刑時就喪失學籍，無法復學。（記者黃旭磊攝）

2016-12-29  21:21

［記者黃旭磊／高雄報導］「葉少爺」葉冠亨假釋出獄後盼復學拿到大學學歷，校方表示，判刑時就喪失學籍，無法復學。

葉冠亨曾就讀和春技術學院大三，今（29日）天假釋後於法院外受訪表示，就讀和春差幾個學分就拿到畢業證書，入監後也在空中大學修了50幾個學分，看可不可以合併拿到畢業證書，如果空大學分不能折抵，考慮再花半年取得大學文憑。

不過，和春技術學院回覆將讓葉冠亨失望。校方表示，很希望給更生人機會，但依教育部規定訂立校規，學生判刑確定即喪失學籍，「他不是休學，而是已經沒有學籍，不能再回來了。」

葉冠亨肇事前兩度進出和春，大一時就讀因曠課多轉學到樹德科大，又因曠課多遭樹德退學，2012年為躲過兵役，9月通過轉學考再回到和春唸大二，隔年升上大三，來不及考完期末考就遭起訴。

和春於2013年曾針對葉冠亨打造「葉少爺條款」（俗稱）校規，包含須在期限內對受害者家屬致歉，及不得有任何一堂曠課等要求，但在判刑確定後將葉冠亨除籍。

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  • 「葉少爺」葉冠亨假釋出獄後盼復學拿到大學學歷。（記者鮑建信攝）

    「葉少爺」葉冠亨假釋出獄後盼復學拿到大學學歷。（記者鮑建信攝）

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