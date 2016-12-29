偷吃高檔海鮮 3港女與業者和解 跨年前可返港

2016-12-29 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕3名香港女遊客，涉嫌在台北市「上引水產」餐廳廁所偷吃高檔鮑魚、生蠔等海鮮，被移送法辦。北檢今（29日）晚間開庭，3人道歉賠償與業者達成和解，獲檢察官同意解除限制出境。

綜合媒體報導，警方指出，三人在餐廳廁所內偷吃高檔海鮮，包括1顆要價720元的鮑魚、8顆648元的生蠔等，一共4514元；她們投宿的旅館得知3人涉案，請她們搬離，目前正值跨年旺季，3人無法找到地方過夜，今與業者和解後離開北檢，預計在跨年前返回香港。

上引水產表示，公司對竊盜事件有SOP處理流程，只要在檢察官面前坦承犯案，公司均以和解方式結案，即使是外國人涉案也比照辦理。

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