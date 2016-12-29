醉女酒駕衝入靈堂 差點撞「死人」
2016-12-29 21:17
〔記者張軒哲／台中報導〕醉女酒駕衝入靈堂！48歲宋姓女子29日凌晨酒後開車行經文昌路，快到家時，突然衝入文昌路一戶蔡姓喪家靈堂，嚇壞在門前守靈的家屬，所幸車子從靈堂側邊衝入，棺木尚未移出，靈堂內也沒人，眾人虛驚一場，禮儀社也緊急回復原狀，將向宋女求償。
文昌路蔡姓喪家因曾祖母過世，預計30日出殯，靈堂於昨日下午架設完成，因梧棲冬風強勁，棚架沒被強風吹垮，反被宋女的車子暴衝，將守靈的喪家嚇壞了，宋女事後醉醺醺呆坐在駕駛座，前車輪爆胎。
清水分局安寧所及梧棲交通小隊員警，到場後對宋女酒測，果然酒駕，帶回偵訊送辦，早上禮儀社趕到處理善後，將告別式場地重新佈置。但宋女酒醉撞入鄰居靈堂事件，也在鄰里傳開，直呼還好沒撞到「死人」。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
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