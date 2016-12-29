驗鈔筆一照 麻將竟有記號 驚覺詐賭

2016-12-29 20:14

〔記者王定傳／新北報導〕電影「賭神」中，賭神高進與賭魔陳金城對決時，陳戴上「液晶體顯影眼鏡」偷看記號，高進也以更先進的「西德液晶體顯影隱形眼鏡」反擊勝出；現實生活中，真有人拿不明顏料在麻將做記號「●●●」等，賭客拿驗鈔筆一照驚覺有人「博歹珓（台語）」，痛毆疑似作弊者！

新北市五股一間環保公司甘男與謝女兩名員工，把休息室當賭場玩「推筒子」，前年2月4日農曆大年初四，張姓兄弟輸了一百多萬，拿驗鈔筆一照，驚見麻將旁白面上竟有數字，甘、謝兩人面對質疑異口同聲指出，林姓賭客與合夥人李女，曾藉口牌髒把麻將帶回清洗。

隔日，張姓兄弟撂來父親等人助陣，以賭博為由，把林男及李女約來團團圍住，兩人否認詐賭因此遭毆，林男不堪被揍坦言詐賭，表明願賠償700萬，簽本票還把身上29萬現金交出，李女也簽下350萬本票，本票及現金交由保證人保管。

兩人脫身後提告審理時仍否認詐賭，新北地院認定甘、謝觸犯賭博罪各判刑3月，張姓兄弟及其父親等6人犯妨害自由罪，考量已和解，判處3到6個月不等徒刑。

張姓兄弟等另涉犯恐嚇取財罪嫌，合議庭調查，依證人所述，林、李確有將麻將帶走清洗，甘、謝兩人還說，原本大家輸贏各半，洗完牌後，林一路狂勝，且甘男曾換新牌，林卻說「舊的比較習慣」，其他賭客也說：「輸給林100萬、百分之80輸給他、我們兩人輸他200萬！」

合議庭以驗鈔筆勘驗發現，1筒及白板無異狀，但2筒4枚麻將側身白面上有「2」字，3筒側面是「●●●」，4、5、7筒是阿拉伯數字「4、5、7」、6及8筒則是國字「六、八」，9筒是一個橢圓形，可見懷疑詐賭非憑空捏造。

合議庭認為，張姓兄弟等人發現疑遭詐賭，找林、李兩人質問，林坦承詐賭，詢問在場賭客輸多少，與林協議賠償方法，且本票、現金等是交給與林男有交情的保證人保管，若強取財物無須如此，張等人無不法意圖，此部份無罪。

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