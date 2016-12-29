爬黑山鬧出人命 檢方要查卻無法可罰
〔記者謝介裕／南投報導〕登山意外又一樁﹗中央山脈「南3段」在登山界而言，堪稱是困難中之困難路段，新北市野外育樂協會再度未申請爬黑山，還造成一人意外死亡案，在南投地檢署表明會就司法方面展開調查之後，該登山團體是否也應負起行政責任？也備受各界關注，無奈，從警方到林務單位得到的答案，都是無「法」可罰，實令人無言又傻眼﹗
南投縣警察局指出，該起山難案發現場在管制區「南3段」，依社會秩序維護法第71條規定，違者，可處6000元以下罰鍰，但前提必須是「不聽勸阻者」，另國家安全法第7條規定，無故入出管制區，也可處6月以下有期徒刑、拘役或併科1萬5000元以下罰金，但前提必須是「經通知離去而不從者」。問題是，員警是「人」，又不是「神」，哪能提前知道登山團體要違規爬哪座山及登山的路線？在此前提下，根本無法符合先勸導山友的法規要件，如何開單？顯示上述條文不符時宜，形同虛設，有檢討修正的必要。
林務局南投林管處表示，除了國家公園有相關法令、罰則以外，林務局管轄的山林目前並無入園申請與管理法源，因此，面對山友爬黑山，仍然是「法」可罰，更凸顯「南投縣登山管理自治條例」的重要性。
南投縣登山管理自治條例總計有17條，明訂進入特殊管制山域應依登山計畫進行，不得改變登山路線與範圍，並應攜帶定位功能器材及可供緊急聯絡的通信設備；且應由具緊急救護能力的領隊帶領，並投保登山綜合險，違反以上規定者，將被處3000元以上、5萬元以下罰鍰，且還須自行負擔所有搜救費用。
南投縣消防局長林聰吉說，該自治條例於今年9月呈報中央迄今，仍在審理中，盼中央能加快腳步，讓該條例早日過關實施，讓涉及爬黑山的山友獲得應有的處罰，進而有效遏止爬黑山歪風。
南投地檢署則強調，一旦警方依法定程序提出報驗申請後，檢方將就意外發生時，為何山友未在第一時間通報？以及該起山難背後有無人為疏失？也都將列案深入調查。
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