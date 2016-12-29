| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
偷吃高檔海鮮 3港女與業者和解 跨年前可返港 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

警勸導開車未繫安全帶 意外查獲毒品、槍彈

2016-12-29  21:26

［記者廖雪茹／新竹報導］29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻意外發現，呂男褲子上有不明白色粉末，進一步盤查後，除查獲車內2名乘客攜有毒品，其中1人還是通緝犯，更在駕駛座椅墊下的手提包內，搜出安非他命等毒品和改造槍彈，全案今天依槍砲和毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，竹北派出所副所長蘇泯彥、警員羅玉，昨天深夜執行巡邏勤務，眼尖發現呂男駕駛自小客車未繫安全帶，車內並乘載曹男（34歲）及林男（24歲），經上前勸導時，發現駕駛的褲子上有不明白色粉末，且駕駛座腳踏板上放置沾有粉末的菸盒，進而仔細盤查。

呂男向員警坦承是第3級毒品K他命，警方隨後另在副駕駛座曹男身上，查獲K他命及1罐俗稱約會強暴藥丸的FM2；而後座乘客林男因涉嫌槍砲案未到案，已被地檢署發布通緝，林男身上也被搜出安非他命。

警方表示，呂男等3人見事證確鑿已無法辯駁脫罪，只能乖乖就逮。不過線上警網到場支援後，另在駕駛座椅墊下的1只黑色手提包內，搜出安非他命、FM2、第4級管制藥品史蒂諾斯、仿BERETTA改造手槍1把、彈匣及子彈2顆；3人都矢口否認持有手提包內的違禁物品，警方昨仍將呂男等3嫌全數送辦，並深入追查槍枝、毒品來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻意外查獲毒品和改造槍彈，今天將呂男和2名乘客全依槍砲和毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

    29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻意外查獲毒品和改造槍彈，今天將呂男和2名乘客全依槍砲和毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。（記者廖雪茹翻攝）

  • 29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻在2名乘客身上和車內查獲多樣毒品和改造槍彈。（記者廖雪茹翻攝）

    29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻在2名乘客身上和車內查獲多樣毒品和改造槍彈。（記者廖雪茹翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： FM2 K他命 槍械 毒品
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：警勸導開車未繫安全帶 意外查獲毒品、槍彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.