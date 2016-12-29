警勸導開車未繫安全帶 意外查獲毒品、槍彈

2016-12-29 21:26

［記者廖雪茹／新竹報導］29歲呂姓男子因為開車未繫安全帶，被巡邏員警攔下勸導，警方卻意外發現，呂男褲子上有不明白色粉末，進一步盤查後，除查獲車內2名乘客攜有毒品，其中1人還是通緝犯，更在駕駛座椅墊下的手提包內，搜出安非他命等毒品和改造槍彈，全案今天依槍砲和毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，竹北派出所副所長蘇泯彥、警員羅玉，昨天深夜執行巡邏勤務，眼尖發現呂男駕駛自小客車未繫安全帶，車內並乘載曹男（34歲）及林男（24歲），經上前勸導時，發現駕駛的褲子上有不明白色粉末，且駕駛座腳踏板上放置沾有粉末的菸盒，進而仔細盤查。

呂男向員警坦承是第3級毒品K他命，警方隨後另在副駕駛座曹男身上，查獲K他命及1罐俗稱約會強暴藥丸的FM2；而後座乘客林男因涉嫌槍砲案未到案，已被地檢署發布通緝，林男身上也被搜出安非他命。

警方表示，呂男等3人見事證確鑿已無法辯駁脫罪，只能乖乖就逮。不過線上警網到場支援後，另在駕駛座椅墊下的1只黑色手提包內，搜出安非他命、FM2、第4級管制藥品史蒂諾斯、仿BERETTA改造手槍1把、彈匣及子彈2顆；3人都矢口否認持有手提包內的違禁物品，警方昨仍將呂男等3嫌全數送辦，並深入追查槍枝、毒品來源。

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