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中信金控弊案 辜仲諒律師：起訴品質粗糙

2016-12-29  19:27

〔記者溫于德／台北報導〕台北地院今就中信金控弊案開庭，庭上就辜濂松、辜仲諒父子被控侵占2700萬元美金，投資北京土地部分進行審理；但辜的律師團稍早表示，開庭時檢察官一再以「再提出書狀說明」無法當庭指證，已令律師傻眼；律師也提到，從檢察官說不清楚、講不明白法官當庭質疑，就可知起訴品質的粗糙。

辜的律師團聲明指出，上午開庭時，當法官詢問到庭檢察官，包括如何證明被侵占款項是屬於中信金控資產的來源？起訴辜仲諒洗錢，辜參與的事實為何？又如何證明？起訴書附圖的資金來源是否計算錯誤？均攸關辜到底有無犯罪的核心問題，怎知蒞庭檢察官多僅以「再提出書狀說明」一語帶過，無法立刻當庭指証，令律師團傻眼。

律師團也強調，從檢察官說不清楚、講不明白法官當庭的質疑，就可知道起訴品質粗糙；律師團更強力質疑檢察官，在起訴書所附的資金流向附圖，有重覆計算金流二次、把辜仲諒個人投資不當，算成中信金控資產等的重大瑕疵。

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  • 台北地院今就中信金控弊案開庭，庭上就辜濂松、辜仲諒（圖）父子被控侵占2700萬元美金，投資北京土地部分進行審理。（資料照，記者羅沛德攝）

    台北地院今就中信金控弊案開庭，庭上就辜濂松、辜仲諒（圖）父子被控侵占2700萬元美金，投資北京土地部分進行審理。（資料照，記者羅沛德攝）

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標題：中信金控弊案 辜仲諒律師：起訴品質粗糙


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