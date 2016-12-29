3港女「上引水產」廁所偷吃海鮮遭逮 影片曝光

位於台北魚市內的上引水產，供應新鮮海產，吸引不少顧客上門找美味。示意圖。（資料照，記者陳慰慈攝）

2016-12-29 19:58

〔記者王冠仁／台北報導〕徐姓（25歲）、莊姓（22歲）及廖姓（21歲）3名香港籍女子，日前結伴來台旅遊，並於上週六平安夜晚上，到台北市民族東路上知名的海鮮餐廳「上引水產」消費。

她們先是在店內點了部份餐點後，實際上卻趁機跑到海鮮自助區拿了一堆高檔海鮮，包含6顆大鮑魚、3隻牡丹蝦與8顆生蠔。她們得手後，將偷來的海鮮藏入外套，跑到店內的廁所偷吃。

不過，她們把價格牌與包裝丟在廁所垃圾桶被清潔人員發現通報，餐廳保全人員趁她們離去時攔下，還在徐女身上發現數顆沒吃完的生蠔，當場報警逮人。店家統計共損失4千5百多元，徐女等人聲稱當時身上沒帶錢才出此下策，警方最後將3人依竊盜罪嫌送辦。

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