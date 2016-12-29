相約創業竟賣起毒咖啡包 4名年輕男女被法辦

2016-12-29 19:52

〔記者李立法／屏東報導〕陳姓等4名平均年齡不到20歲的年輕男女相約「創業」，竟賣起毒咖啡包及毒梅錠，不到半年就獲利近百萬元，4人覺得販毒太好賺，自行引進封膜機及訂製外包裝，將2、3級毒品混合後販售，因太過招搖，被警方盯上，昨天直搗毒窟，逮4嫌，並起出700公克毒咖啡及毒梅錠，查扣60萬多元販毒贓款及製毒設備。

屏東警分局指出，陳嫌等4人沒有前科，因為在夜店及KTV接觸過毒咖啡包及摻有K他命等毒品的梅錠，服用後飄然欲仙，且攜帶方便，深受特定青少年族群歡迎，於是「合夥創業」幹起販毒勾當，向上游盤商批貨後，將安非他命、K他命或一粒眠等毒品自行混合後，包裝成梅錠及咖啡包，分別以每包700元及500元的價格賣給青少年服用。

警方據報後，昨天分別前往4人住處搜索，查扣咖啡包、梅錠等大批毒品及封口機、電子磅秤、夾鏈袋等證物，但4人口風甚緊，不願供出毒品來源，警方已掌握多名4人販毒對象，將陸續傳喚到案，昨依違反毒品危害防制條例先將4人送辦。

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