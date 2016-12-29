誇張！離譜爸上網發文送養2歲女 指定富裕人家
2016-12-29 19:38
〔即時新聞／綜合報導〕一名吳姓父親在臉書上公開「送女兒」，文中提到因為老婆外遇，所以要把2歲多的女兒送人扶養，還指定要家境好的人家，最後甚至要求幫忙分享送女兒的消息，讓不少網友對這樣的行為感到氣憤不已。
台中市一名吳姓父親兩天前在個人臉書及交友平台發布「送女兒」的消息，送養文中提到：「小孩今2歲多，2014年10月13生，老婆中途外遇請問有人能扶養他嗎？家境要有點錢栽培他意者私訊或留賴，還有今天來的一個基金會錢他全拿走了。」
離譜的行徑讓不少網友大罵：「把小孩當寵物嗎？戲劇看太多？」、「是把自己小孩當狗還當貓啊？」、「雜碎」、「有病真的要看醫生」
據《蘋果》報導，循線找到女童生母後，對方表示自己並沒有外遇，小孩也沒有要送人。台中市社會局接獲消息後與吳姓男子連繫，吳男指出因自己即將入獄與太太感情生變，在不希望孩子交由生母扶養的情況下，只能送人照料。
據悉，這名被爸爸送養的小女童去年因誤食鎮定劑送醫，該事件發生後，社工都會定期前去探訪，提供家庭物資。目前這名小女童已受到妥善照顧，雖其送養貼文未違法，但社會局已要求吳男撤文，不過直至稍早前這篇動態仍在他的塗鴉牆上。
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