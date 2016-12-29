葉少爺假釋出獄 望補償被害人贖罪

2016-12-29 19:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕酒駕肇事造成二人死亡的葉少爺假釋出獄後指出，透過犯保協會向被害人家屬表達給他贖罪的機會，願意支付許小妹妹學費到成年，並希望此案能夠成為正面教材，拿他當借鏡，不要酒後開車。

今天傍晚將近六點，葉少爺在高雄高分檢門口接受媒體訪問，他指出，肇事後內心一直感到非常愧疚，入獄期間更是身心備受煎熬，認為對不起被害人家屬，並在服刑一年後，與二個家庭的被害人達成和解，

他說，曾透過犯罪被害人保護協會向家屬表達補償、贖罪的意思，對方則表示，希望這不幸事件就此落幕，避免二次受到傷害，但對他來說，不論時間過多久，他一直希望有贖罪機會。

此外，對於許小妹妹母親被他撞死，父親又因過度悲傷逝世，讓他感到非常痛苦、內疚，願意支付她學費到成年，此並希望能夠做成反酒駕正面教材，呼籲社會大眾以他為戒，不要酒後開車。

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