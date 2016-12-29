| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

竊賊避警盤查躲民宅 遭屋主痛毆

劉男開著竊取小貨車到處行竊。（記者許展溢翻攝）

2016-12-29  18:36

〔記者許展溢／苗栗報導〕49歲劉姓男子今天凌晨駕駛竊取小貨車，行經頭份市光華北路，大膽逆向停車，巡邏員警察覺有異，向前盤查，劉男竟闖入某戶住宅向屋主謊稱被毆打，但45歲廖姓屋主不信，兩人發生拉扯，與警方合力逮捕劉男。

警方指出，今天凌晨3時，劉男將車逆向停放，大燈也沒熄，下車查看，聽見附近住宅警鈴大響，且有玻璃遭砸聲音，趕緊前往現場，發現劉男竟跟廖男互毆。

廖男表示，睡到一半聽到玻璃碎掉，馬上下樓查看，看見劉男在2樓嚇了一大跳，但對方卻跟他說，因被人毆打，才跑進來躲，但他完全不信，一陣爭執下，雙方就從2樓打到1樓，後來看到警察追趕上來，合力將他逮捕。

警方調查，該輛小貨車為失竊贓車，劉男辯稱是幾天前在頭份東民路一帶看見，發現車門沒鎖，用放在置物盒裡鑰匙直接開走。

警方說，車內還起出電鑽頭、平口鉗、尖嘴鉗等物，疑似全是劉男竊盜作案犯罪工具，訊後直接將他依竊盜、侵入住宅、毀損與傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 侵入住宅 傷害 小貨車 毀損 民宅 竊盜 苗栗
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：竊賊避警盤查躲民宅 遭屋主痛毆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.