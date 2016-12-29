竊賊避警盤查躲民宅 遭屋主痛毆

劉男開著竊取小貨車到處行竊。（記者許展溢翻攝）

2016-12-29 18:36

〔記者許展溢／苗栗報導〕49歲劉姓男子今天凌晨駕駛竊取小貨車，行經頭份市光華北路，大膽逆向停車，巡邏員警察覺有異，向前盤查，劉男竟闖入某戶住宅向屋主謊稱被毆打，但45歲廖姓屋主不信，兩人發生拉扯，與警方合力逮捕劉男。

警方指出，今天凌晨3時，劉男將車逆向停放，大燈也沒熄，下車查看，聽見附近住宅警鈴大響，且有玻璃遭砸聲音，趕緊前往現場，發現劉男竟跟廖男互毆。

廖男表示，睡到一半聽到玻璃碎掉，馬上下樓查看，看見劉男在2樓嚇了一大跳，但對方卻跟他說，因被人毆打，才跑進來躲，但他完全不信，一陣爭執下，雙方就從2樓打到1樓，後來看到警察追趕上來，合力將他逮捕。

警方調查，該輛小貨車為失竊贓車，劉男辯稱是幾天前在頭份東民路一帶看見，發現車門沒鎖，用放在置物盒裡鑰匙直接開走。

警方說，車內還起出電鑽頭、平口鉗、尖嘴鉗等物，疑似全是劉男竊盜作案犯罪工具，訊後直接將他依竊盜、侵入住宅、毀損與傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。