香港富商綁架案主嫌甘俊松 晚間移送北檢偵訊

富商綁架案主嫌甘俊松移送北檢。（記者謝君臨攝）

2016-12-29 18:05

［記者謝君臨／台北報導］香港東方明珠集團主席黃煜坤去年遭綁架勒索3億元案，高等法院本月重判蔡文力12年徒刑，其餘6名共犯則各判7年至8年10月徒刑，至於案發前即潛逃海外，隱身遙控本起擄人勒贖案的主嫌甘俊松，也在日前於菲律賓落網，今押解回台，警詢後移送台北地檢署偵辦，檢方預計將向法院聲請羈押禁見甘嫌。

稍早5時許，警方將甘嫌移送北檢偵辦；據悉，檢方今提訊2名在押的共犯蔡文力、柯明周，並請被害人當庭指證，因共犯中只有蔡見過甘嫌本人，而柯與被害人曾在電話中聽過甘嫌聲音，便請3人指認，證明甘嫌參與本起綁架案；由於甘嫌涉案情節重大，且有逃亡之虞，檢方預計將向法院聲請羈押禁見甘嫌。

身價逾800億台幣的黃煜坤在香港涉洗錢案被起訴後，獲准來台就醫，去年9月20日中午左右，黃男在新北市新店住處附近，遭2名男子挾持上車，綁匪以電子郵件向黃妻嗆聲：「妳老公欠我們的錢該還了吧！」要家屬在同月21日前準備好7000萬港幣（約3億元台幣）贖金，並於23日至香港交付贖款。

去年10月27日，警方在雲林縣某荒廢農舍救出遭擄38天的黃男，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人，持續向上溯源追查幕後主嫌甘俊松；經查，甘嫌於案發前即飛往菲律賓操控擄人勒贖案，警方營救人質後，甘嫌隨即逃亡加拿大、馬來西亞、菲律賓等國，經北檢函請外交部註銷甘嫌護照，並對甘嫌發布通緝。

上月21日，甘嫌自菲律賓出境時，被菲國移民局攔獲，今天下午1點50分，由刑事局自菲律賓馬尼拉搭乘華航7025班機，將甘嫌押返桃園機場，甘嫌步出空橋後，警方宣讀權益後立即將他逮捕，警詢時，甘嫌向警方辯稱是「到菲律賓賣雞排」，隨後又表示不知道有這件綁架案。

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