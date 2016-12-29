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竹湖國小幼兒園義賣果乾 助偏鄉弱勢長輩吃飯

2016-12-29  18:22

［記者黃明堂／台東報導］台東縣最北端長濱鄉的竹湖國小附設幼兒園看見偏鄉弱勢長輩需要送餐服務，今天在校內舉辦「水果商店」義賣，所得捐贈「送餐到偏鄉」募款活動，幫助在台東、花蓮的偏鄉需要送餐的長輩。

幼兒園表示，校內的小朋友在進行主題課程「好吃的水果」時，為了解決「水果吃不完該怎麼辦」這個議題，而引發一連串有趣的學習課程，小朋友在老師的引導下，小朋友從研究食譜、製作果汁、製作果乾、設計商標、招牌、到開店。

在老師的引導下，小朋友動手研究果乾、冰棒、果汁等製作方法，今在校內舉辦「水果商店」義賣活動，邀請家長、老師，及校內的哥哥姊姊前來共襄盛舉。不但將課程所學的成果呈現出來，並轉為實際的愛心來幫助偏鄉的長輩們。

受贈單位一粒麥子基金會與門諾基金會表示，雖然孩子所捐的錢金額不大，但所彰顯的價值卻無法計算，也希望社會各界能一同來共襄盛舉，關懷偏鄉。

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  • 長濱鄉竹湖國小幼兒園義賣果乾，助偏鄉弱勢長輩吃飯。（記者黃明堂翻攝）

    長濱鄉竹湖國小幼兒園義賣果乾，助偏鄉弱勢長輩吃飯。（記者黃明堂翻攝）

  • 長濱鄉竹湖國小幼兒園義賣果乾，助偏鄉弱勢長輩吃飯。（記者黃明堂翻攝）

    長濱鄉竹湖國小幼兒園義賣果乾，助偏鄉弱勢長輩吃飯。（記者黃明堂翻攝）

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