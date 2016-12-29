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酒駕衝撞路邊停車 肇事駕駛竟躲車斗

2016-12-29  17:47

〔記者陳賢義／台東報導〕台東南迴台9線荒野段今日凌晨發生自小客車衝撞路邊停車意外，酒駕肇事葉姓男卸責，立成鴕鳥躲藏在附近1輛小貨車車斗，警消人員據報趕抵不見人影，循線展開地毯式搜索發現，叫喚不醒送醫檢測，訊後，依公共危險罪嫌送辦。

今日凌晨凌時許，葉男駕駛1輛自小客車由知本開往美和方向，途經荒野疑因不勝酒力打起瞌睡，整輛車失控偏駛，衝撞路邊停車，再180度轉向撞上分隔島，轟然巨響嚇壞鄰近住戶，奪門察看，發現葉男狼狽的從後座爬出，繼又翻牆爬進民宅，趕緊報案處理。

警消人員據報趕抵，見事故現場一片狼籍，卻不見任何人影，經目擊民眾舉報，循線找到躲藏在小貨車車斗的葉男，但不論如何叫喚及搖晃，葉男都毫無回應，檢視其身上無明顯外傷，且散發陣陣酒臭，為了安全起見，先行送醫救治，抽血酒測超標。葉男到案坦承肇事，因害怕酒駕罰責，才會異開天開的躲入小貨車後車斗。

另在關山警分局轄區則在日前發生自小客車擦撞1名朱姓香港機車騎土的肇逃意外，朱某受傷應聲倒地，林姓自小客駕駛不但未下車察看，反而加速逃離，延平分駐所警調閱沿線監視器及過濾上百部車輛，抽絲剝繭數日鎖定，比對林某駕車受損、高度及車體跡證無誤，今依肇事致人受傷而逃逸觸犯公共危險罪嫌函送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 自小客衝撞路邊停車，繼又撞上分隔島，肇事駕駛畏罪躲藏。（記者陳賢義翻攝）

    自小客衝撞路邊停車，繼又撞上分隔島，肇事駕駛畏罪躲藏。（記者陳賢義翻攝）

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