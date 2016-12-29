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台灣首例 桃機查獲樹脂糊狀海洛因闖關

桃園機場海關查獲全台灣首例白色樹脂糊狀海洛因，僞裝成「燕窩」罐頭。（記者姚介修翻攝）

2016-12-29  23:59

〔記者姚介修／桃園機場報導〕〕桃園機場海關查獲台灣有史以來首例樹脂糊狀海洛因闖關，雖然已經逃過地下室託運行李檢查，但仍躲不過海關情資分析人員過濾的情資攔截並在僞裝的燕窩瓶內起出市價近7千萬的海洛因4398公克，這也是桃園機場一年半以來第一次查到海洛因毒品。

犯嫌另吞60幾顆保險套包裹海洛因球

根據最新消息指出，犯嫌在調查局接受偵訊時還供出他吞了60幾顆以保險套包裹的海洛因球，目前仍在醫院等待這些吞入肚內的海洛因毒品自然排出，所以數量仍是未知數。

   

據現場人員描述，海洛因製作成白色樹脂糊狀的手法，他們都是第一次看到，這也意味販毒集團絞盡腦汁與海關鬥法，手法不斷翻新，更積極考驗緝毒人員的智慧。

毒品走私偽裝燕窩禮盒 仍被海關識破

   

桃園機場海關查獲攜帶毒品的旅客范盛雄，他在應訊時供稱是一名男子以30萬代價要他將這毒品帶回國內交貨，不過，調查局根據嫌犯供詞追查，完全都是造假資料。

   

還好海關這次漂亮的掌握情資破獲這起毒品走私案，販毒集團以30萬代價，要這名「交通」將這4盒24瓶的「燕窩」由金邊帶回台灣，製作精美的包裝，甚至入境託運行李X光檢查時都沒有發現，其實每天來自金邊CI862與曼谷之CI834都是重點班機，安檢單位都是加派人手檢查，未料，此次「大意失荊州」竟然沒有看到，所幸原本就是權責所屬的海關最後把關，才未讓這種毒品新包裝入境。

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  • 范姓毒販供稱是有人給他30萬要他由金邊帶回台灣。（記者姚介修翻攝）

    范姓毒販供稱是有人給他30萬要他由金邊帶回台灣。（記者姚介修翻攝）

  • 白色樹脂糊狀海洛因僞裝成「燕窩」罐頭禮盒，包裝精美。（記者姚介修翻攝）

    白色樹脂糊狀海洛因僞裝成「燕窩」罐頭禮盒，包裝精美。（記者姚介修翻攝）

  • 桃園機場海關查獲全台灣首例白色樹脂糊狀海洛因，僞裝成「燕窩」罐頭，范姓毒販供稱是有人給他30萬要他由金邊帶回台灣。（記者姚介修翻攝）

    桃園機場海關查獲全台灣首例白色樹脂糊狀海洛因，僞裝成「燕窩」罐頭，范姓毒販供稱是有人給他30萬要他由金邊帶回台灣。（記者姚介修翻攝）

  • 桃園機場海關查獲全台灣首例白色樹脂糊狀海洛因，僞裝成「燕窩」罐頭。（記者姚介修翻攝）

    桃園機場海關查獲全台灣首例白色樹脂糊狀海洛因，僞裝成「燕窩」罐頭。（記者姚介修翻攝）

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標題：台灣首例 桃機查獲樹脂糊狀海洛因闖關


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