私吞2萬學費 幼兒園助理工作3天被開除

2016-12-29 17:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕38歲的劉姓女子在至新北市三重區一間幼兒園擔任教師助理，遭控僅在幼兒園工作3天，就A走4名學生的學費共40700元，涉犯業務侵占罪，劉女辯稱：「忘了」，但新北地檢署認定劉女A走2名學生學費共24650元，劉女賠償28000元，與幼兒園達成和解，考量其為初犯，檢方因此今予其不起訴處分。

劉女在幼兒園負責代收學生家長繳納的月費，今年5月9日，陳姓、李姓學生家長，分別將裝有13150元、11500元學費的現金袋，用釘書機釘在聯絡簿中，由小孩交給劉女，但遲至5月中旬，家長還未收到繳費收據，幼兒園打電話催促家長繳費，此事才曝光。劉女也被開除，僅工作3天就丟了工作。