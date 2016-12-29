抗議憲兵濫搜案 向憲兵隊撒冥紙獲不起訴

為抗議今年3月發生的憲兵濫搜案，自由台灣黨、反課綱學生到台北憲兵隊外撒冥紙、燒憲兵制服。（資料照，記者羅沛德攝）

2016-12-29 17:32

〔記者錢利忠／台北報導〕為抗議今年3月發生的憲兵濫搜案，自由台灣黨、反課綱學生到台北憲兵隊外撒冥紙、燒憲兵制服、將搜索票丟進大門，自由台灣黨辦公室主任林于倫，還將1塊普洱茶餅放在憲兵隊櫃台，遭憲兵隊告發侮辱公署罪；台北地檢署認為，抗議人士只是以反諷的方式，對憲兵濫搜事件發表意見，可受公評，今天將林于倫等5名抗議者不起訴。

今年3月10日下午，包括林于倫等人在內的抗議人士，赴台北憲兵隊外抗議憲兵濫權搜索，林于倫當時指出，一群憲兵用欺騙的手法，佯裝要買普洱茶，到魏姓民眾家中強取白色恐怖文件，事後又要給1萬5千元，這些憲兵並不知道自己的定位，以為自己是司法警察，在沒有搜索票的狀況下，進入民宅搜索，合理懷疑軍方有想拍馬屁的人，想消滅這些白色恐佈文件。