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國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死

埔里鎮水頭路下午發生機車失控撞電線桿事故，造成2人不幸死亡。（記者佟振國攝）

2016-12-29  17:09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮水頭路往魚池方向，下午3時30分發生死亡車禍，2名疑似國中男學生無照騎機車雙載，高速失控撞上對向道路旁的電箱及電線桿，1人頭部重創，腦漿四溢，當場死亡，另1人則是送醫急救後宣告不治，死者身分及肇事原因，警方還要進一步查證釐清。

警方根據附近民宅監視器，發現機車原本從水頭路埔里鎮往魚池鄉方向行駛，突然後座的乘客疑失去重心身體往左偏，接著機車失控衝入對向的路旁排水溝，駕駛、乘客均被彈飛，其中1人頭部被旁邊的電箱削到，頭骨破裂，腦漿四溢，當場死亡，腦漿噴濺到路旁車輛，機車嚴重變形，椅墊、外套等物品散落一地，現場一片狼藉，另1人倒臥路旁，消防隊獲報將人送埔里基督教醫院救治，急救後仍告不治。

警方根據車號查出車主，機車日前借他人使用，死亡的騎士、乘客，疑似還是就讀國中的學生，警方已進行身分確認及調查肇事原因。

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  • 肇事機車嚴重變形，零件散落一地。（記者佟振國攝）

    肇事機車嚴重變形，零件散落一地。（記者佟振國攝）

  • 路旁電箱下角染有死者毛髮及血跡，疑似頭部高速擦撞導致頭蓋骨破裂。（記者佟振國攝）

    路旁電箱下角染有死者毛髮及血跡，疑似頭部高速擦撞導致頭蓋骨破裂。（記者佟振國攝）

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