北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水

2016-12-29 16:50

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點22分，台北市消防局接獲報案，指稱中山北路上的晶華酒店，有住客在酒店內泳池溺水。

消防人員獲報趕往，將一名年約50歲的女住客救起，她意識清楚沒有生命危險，目前已經被送往馬偕醫院救治。