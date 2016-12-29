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北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水 國中生無照騎機車雙載 失控撞電線桿2死 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
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北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水

2016-12-29  16:50

〔記者王冠仁／台北報導〕今天下午4點22分，台北市消防局接獲報案，指稱中山北路上的晶華酒店，有住客在酒店內泳池溺水。

消防人員獲報趕往，將一名年約50歲的女住客救起，她意識清楚沒有生命危險，目前已經被送往馬偕醫院救治。

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  • 晶華酒店外觀照。（記者王冠仁攝）

    晶華酒店外觀照。（記者王冠仁攝）

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標題：北市晶華酒店 驚傳住客泳池內溺水


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