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葉少爺假釋獲准 下午3點49分出獄

2016-12-29  17:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因酒駕肇事害死3條人命的「葉少爺」葉冠亨，被判刑6年，去年底移監台南市的法務部矯正署明德外役監，上週五假釋獲准，今天下午3點49分出獄，由計程車接送、返家。

今天下午連同葉少爺一起獲釋的收容人有9位，3點半左右辦好相關手續，由中型警備車載送至外役監大門，依序出獄。

由於事先已經聯絡好計程車，運將早在門外等候，出獄的更生人陸續搭乘「小黃」低調離開，想早點回家，不願多談什麼。

副典獄長江慶隆指出，葉於102年11月29日開始服刑，104年12月18日移至外役監，由於他是初犯，在監負責蔬果組作業，表現認真，都能完成上級交付的各項任務，平時作息正常，也很低調，看得出努力擺脫之前的負面形象。

據了解，管理員一般都以編號稱呼葉冠亨，而私底下，收容人之間常叫他「小葉」，互動融洽，沒有重大違規。

江慶隆說，葉之前有音樂底子，獄方成立山上傳奇薩克斯風樂團時，他積極參與，重新練起，並考取台南市街頭藝人證照，相當努力，未來也將投入地檢署、更生保護會等單位進行「反酒駕」宣導，展現改過向善的決心。

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  • 「葉少爺」與其他獲釋的收容人在外役監門口集合，下午3點49分出獄。（記者吳俊鋒攝）

    「葉少爺」與其他獲釋的收容人在外役監門口集合，下午3點49分出獄。（記者吳俊鋒攝）

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