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葉少爺假釋獲准 死者家屬怒批「他憑什麼？」

2016-12-29  17:22

〔即時新聞／綜合報導〕「葉少爺」葉冠亨因酒駕害死3條人命，被判6年徒刑定讞，入監服刑至今3年5月，表現良好獲准假釋。對此，死者李幸蓉大哥李富盛今表示，「他憑什麼假釋？」，家屬雖無權利批評，但也不免質疑葉冠亨可能是利用關係才得以假釋。另名死者陳岡逸的父親陳大儒則回應，葉冠亨已接受懲罰，「叫他以後自己要小心、改過」。

葉冠亨於101年4月時酒駕行經高雄市中央公園中華三路，因超速先撞到迴轉垃圾車，再撞擊晨起運動的李姓婦人，造成李婦當場死亡，隨後其丈夫3天後疑因傷心過度猝死，留下8歲孤女。而葉冠亨同車友人陳岡逸也不幸過世。全案造成2人直接死亡，1人間接死亡。

《蘋果日報》報導，死者李幸蓉大哥表示，葉冠亨判刑確定後，的確有賠償外甥女許小妹1000萬，但這不代表家屬已與葉男和解，「因為我的恨一直都在」。他也反問，「為何葉冠亨假釋大家要報導？他是名人嗎？」，還質問，難道表示抱歉，問題就能算了嗎？並不是只有他一人在痛苦。

李男更進一步指出，法院判他6年，卻只坐了3年牢就出來了，「沒想到法院刑期也有天花板，這樣是不可能杜絕酒駕的啦！反正撞死一個人頂多判6年，也沒有什麼社會責任，也不用強制戒酒或讓他永遠不能開車不能碰車，都沒有啊！」。

另外，死者陳岡逸父親陳大儒則表示，事情過去就算了，葉冠亨也接受了懲罰，沒什麼好說的，僅表示「叫他以後自己要小心、改過」。對於是否願意和解，陳男回應，事件發生後，都是死者母親處理，所以不清楚，但「我個人是沒有」。

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  • 因酒駕肇事遭判刑6年定讞的葉冠亨，服刑至今3年5月，今已假釋出獄。（資料照，記者黃志源攝）

    因酒駕肇事遭判刑6年定讞的葉冠亨，服刑至今3年5月，今已假釋出獄。（資料照，記者黃志源攝）

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