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3港女知名餐廳偷海鮮 廁所狂嗑4000元鮑魚生蠔

上引水產以現撈海鮮、立吞壽司著名。（資料照，記者陳慰慈攝）

2016-12-29  17:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市民族東路餐廳「上引水產」，以活體現撈海鮮、立吞壽司著名，吸引國內外觀光客前往消費，但在24日耶誕夜，竟發生3名香港女觀光客偷竊價值近4000元海鮮之案件，3名女子目前被限制出境，全案由台北地檢署偵辦中。

根據《年代新聞》報導，3名港女趁耶誕假期到台灣旅遊，並到「上引水產」用餐，她們見現場人潮眾多，店員沒注意她們，竟偷拿總價值3928元的6顆鮑魚、8顆生蠔、3隻牡丹蝦，藏在衣服內帶到廁所食用，但隨手丟棄的包裝盒被清潔人員發現，立即請保全人員攔下可疑的3女。

3名港女犯案後未馬上離開現場，被餐廳保全人員找到攔下，還搜出其中一人夾帶著尚未結帳的海鮮，讓保全人員當場報警處理，全案目前正由台北地檢署偵辦，訊後已諭知3女請回，並限制出境。

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