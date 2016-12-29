通緝犯遇路檢 硬拗身分證的自己「是我哥喇！」

2016-12-29 17:06

〔記者鄭景議／台北報導〕本月23日保安警察大隊第三中隊的3名警員，在大安區忠孝東路、建國南路口執行路檢，發現一部自小客車李姓駕駛神色緊張，眼神閃爍，直覺該駕駛有問題，於是要求駕駛停車受檢；李姓駕駛報稱自己姓賴，但問到生日卻推說不記得，讓警員忍不住吐槽「你也太扯了」，警方接著在車上找出一張會員卡後發現駕駛明明姓李，李嫌卻又推說那張會員卡「是我哥的喇」，傻眼的警方只好用行動電腦查出他身分，讓李嫌束手就擒。

警方表示，李嫌在被查身分時，一開始問名字，明明姓李，又推說自己姓賴，在被問到生日時，又說自己因為感冒，記不起生日，推推拖拖下，好不容易說自己65年10月24日生，連著姓名與生日查詢，卻又查無此人，讓警方大啟疑竇，懷疑這人根本為了躲避法網亂說一通。

經過李嫌同意後，警方搜索他的皮夾，竟赫然發現一張會員卡，明明白白寫著姓李，質問李嫌，李嫌竟不顧剛剛才說自己姓賴，推說「是自己的哥哥」，讓警方相當傻眼，只好用行動電腦當場查驗會員卡上的名字，發現是新北地檢署103年12月16日所發布之毒品通緝犯，李嫌眼見無法辯駁，只好乖乖遭逮，警方也將他移送新北地檢署偵辦。