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男子疑未注意車前動態 撞輾將下班清潔員

2016-12-29  16:58

〔記者王駿杰／新竹報導〕24歲劉姓男子今天下午駕駛水肥貨車行經新竹市區，沒有注意車前動態，直接撞上剛掃完地準備騎機車的張姓清潔員，張男連人帶車遭輾，失去生命跡象，肇事的劉男下車查看嚇壞了，直接跪坐路邊，不斷說著「對不起」。

警方指出，56歲張男是環保局清潔員，今天剛結束竹香南路清潔打掃工作，劉男則駕駛水肥貨車往南寮方向，疑似未注意車前動態，直接撞上準備要騎機車的張男，撞擊力道很大，連停放在旁的機車都呈半毀狀，現場血跡斑斑。

警方、救護人員到場時，張男已經失去生命跡象，一旁的劉男也受到驚嚇，不時喃喃自語說著「人生要完了」，警方初步調查，劉男酒測值為0，但他驚嚇過度無法接受偵訊，有無開車超速與肇事細節仍待釐清。

環保局指出，張男擔任清潔員已經27年，今天預計3點下班，沿路掃地返回隊部，卻在半路遭遇不幸，環保局會全力協助家屬善後，也呼籲民眾，執行勤務的清潔人員工作辛勞，駕駛人務必要注意車前動態，避免悲劇再度發生。

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  • 24歲劉姓男子今駕駛水肥車行經新竹市區，疑似未注意車前動態，直接撞上張姓清潔員。（記者王駿杰攝）

    24歲劉姓男子今駕駛水肥車行經新竹市區，疑似未注意車前動態，直接撞上張姓清潔員。（記者王駿杰攝）

  • 24歲劉姓男子今駕駛水肥車行經新竹市區，疑似未注意車前動態，直接撞上張姓清潔員。（記者王駿杰攝）

    24歲劉姓男子今駕駛水肥車行經新竹市區，疑似未注意車前動態，直接撞上張姓清潔員。（記者王駿杰攝）

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