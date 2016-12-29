老師當小三與人夫調情 元配錄音成鐵證

2016-12-29 17:23

〔記者王定傳／新北報導〕新北市賴姓女子懷疑張姓丈夫與翁姓小學老師交往並同居，還錄到小三搭車時緊張地說，「你開她的車上汽車旅館，我一直都很擔心……，抓姦在床，是個鐵證」，張男只回說「放心啦！車都我在開」，張女氣炸求償，新北地院判翁女賠償15萬元。

賴女與張男於68年間結婚，育有兩女一男，去年離婚；賴女指控，去年8月初起，張男與翁女常一同外出用餐，牽手過馬路，翁女甚至多次催促離婚，張男竟照辦，還離家出走與翁同居，因此求償100萬。

賴女提出翁女挽著張男左手過馬路的照片為證，且還錄下兩人在汽車內的對話，翁女緊張地說，「你開她的車上汽車旅館，我一直都很擔心，耳朵一直在聽，眼睛一直看窗外，我聽到一點點聲音，心裡都會很不安……抓姦在床，是個鐵證」，張男只回說「妳是怕她在車上，裝監視器啊？放心啦，這段時間車都是我在開的！」

不僅如此，錄音證明翁女曾批評張男「不夠絕、不夠狠」才無法順利離婚，還說，「我如果性慾高漲，你也會煩惱」，張男則回：「那我會遵命啊！」

翁女否認交往、同居，至於過馬路只是扶了一下而已，她也沒跟張男上旅館，而是討論事情時，她情緒過於激動，張才有此提議，離婚部分則是站在朋友立場予以建議。

法官認為，兩人確實有外出用餐、購物、牽手一起過馬路，晚間時兩人同時出現在陽台上，可見關係非比尋常，至於「上摩鐵、逼離婚、性慾高漲」等錄音，更顯示兩人有婚外情。