彰檢編列署史 18大案破案秘辛入列

2016-12-29 16:26

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署至今沒有署史，檢察長黃玉垣去年上任，立即指示同仁開始向民間收集相關史料，結果鬧出檢察官「收集鼠屎」、「收集叔叔」的笑話。

檢察官平日辦案已經夠累了，如今還充當「史料收集者」，剛開始大喊「太無聊了，浪費時間」，但收集半年下來，大家越做越起勁，同仁列了彰化縣史上18大案，挖出許多當年辦案的「秘辛」，也發現知名武俠小說作者金庸的胞兄查良鑑，還曾是這裡的長官。

檢察長黃玉垣去年7月到任，發現彰化地檢署竟無署史，立即發動全署上下展開署內史料的蒐集工作，原本辦案已經夠辛苦的同仁，無不怨聲載道。

有檢察官私下向其它地檢署的好友抱怨「真無聊，檢察官還要收集署史」，「蛤！收集叔叔」，「不是啦，是署史」，檢察官加重音，結果好友聽成「鼠屎」，「蝦米！彰檢老鼠那麼多，要收集鼠屎，太扯了吧」，經過一番解釋，朋友才知「收集彰化地檢署的歷史」。

黃玉垣說，剛開始推動遇到阻力，他了解同仁的苦處，因為長期受法學訓練，會忽視歷史的重要，但彰化地檢署從成立以來，辦過不少大案，這些大案都從何而起，當年負責的檢察官又如何抽絲剝繭，從何下手，找出破案關鍵，如何讓加害人受該有的判決，「人、案件、社會背景，很多都可以成為後人的參考」，如果不趕緊把它留下歷史紀錄，接下來又會因其它大案的發生而散佚或被時間淹沒。

他與主任檢察官黃淑媛一一跟同仁溝通，大家慢慢有了共識，理出彰化地檢署成立至今辦過的大案，其中包括頂新劣油案、洪若潭命案、黃主旺槍擊案、2000年總統選舉查賄案（張朝權）、饒玉麟假發票案、日月明功案…等18件大案。

主任檢察官黃淑媛說，她們曾參考其它地檢署現有的署史，大都由行政人員或史料學者主編，充其量只是史事的交待。彰檢由專業的檢察官負責，能從龐雜的史料中，留下破案的關鍵，她賣個關子「這不僅是史料，還是破案秘辛」。

襄閱主任檢察官林漢強說，同仁從剛開始的排斥到後來越做越有興趣，從學長姐口中，得知這些大案的破案關鍵，另外，史料的蒐集，經常有意外的收穫，難怪大家越做越起勁，例如，大家所熟悉的武俠小說作者金庸（本名查良鏞）其兄長查良鑑曾是彰檢的最高長官。