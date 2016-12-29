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通關密語「我要USB！」 旅館房間變身毒趴包廂

2016-12-29  16:11

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市林森北路上的「天天旅館」，涉嫌將其中8間房間改裝成包廂，對外提供成舉辦毒品轟趴的場地。警方佈線追查，發現該旅館有通關密語，只要房客告訴服務人員「我要USB」，旅館人員就會將裝有搖頭電音舞曲的USB拿給房客，讓房客不用另外準備搖頭音樂，可以直接到包廂內開趴。

警方今天凌晨前往查緝，在5間包廂內查獲38歲張姓男子等7男7女，還查獲毒品咖啡包2包、搖頭丸2顆、K他命4.21公克等毒品。警方除將張等14人依毒品罪嫌送辦，往後也將針對該間旅館實施高強度臨檢。

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  • 旅館房間內沒有床舖等設備，被改裝成KTV包廂變成毒趴場所。（記者王冠仁翻攝）

    旅館房間內沒有床舖等設備，被改裝成KTV包廂變成毒趴場所。（記者王冠仁翻攝）

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相關關鍵字： USB 旅館 毒品危害管制條例 毒趴
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標題：通關密語「我要USB！」 旅館房間變身毒趴包廂


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