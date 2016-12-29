打中藥世家名號 藥膳餐廳涉吸金2千萬

2016-12-29 16:04

〔記者陳慰慈／新北報導〕馥貴生技美食公司高姓負責人，在林口、台中開設藥膳料理餐廳，藉由舉辦試吃會，並打著迪化街中藥材行世家的第二代名號，進行業務推廣，推出「榮華馥貴『創富專案』」，以開設餐廳需要資金，游說投資者投資10萬元（每單位）一年可領回12萬元，之後可分紅餐廳營運利潤，拉人加入還能抽10%獎金，涉嫌吸金2000萬餘元，新北地檢署今依違反銀行法起訴高姓負責人、楊姓執行長等6人。

馥貴生技美食公司101年12月推出「榮華馥貴『創富專案』」，楊姓執行長負責舉辦試吃會，向投資人宣稱，只要與公司簽訂「榮華馥貴創富專案協意書」，每投資10萬元（每單位），每月可領取本金及利息1萬元，能連領12個月，等於1年賺2萬元，滿一年後可領取公司營運紅利，每介紹新投資人投資1單位，可領取1萬元介紹獎金。

馥貴生技美食公司聲稱因投資搶手，每人限投資1單位，不少投資者試吃後以為好賺，紛紛拉親友或借名投資「創富專案」，未料不少人領了3、4個月後，就再也沒領到錢，餐廳也在102年9月、10月倒閉，最後血本無歸，受害者共有200多人，但出面提告的只有5人。

庭訊時，高姓負責人否認犯行，認為「這不是投資，是加盟」，投資者不是憑白無故能領到高報酬，還需要幫忙賣提貨券；楊姓執行長坦承舉辦說明會，錢都進了高姓負責人口袋，喊冤不知此舉違反銀行法。