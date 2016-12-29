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家中燒雜物有「爆炸聲」 姐弟燒燙傷

2016-12-29  16:13

〔記者陳薏云／新北報導〕今凌晨1時許，新北市永和區竹林路67巷內一棟民宅5樓陽台突竄出火光及濃煙，附近民眾看了即刻報警，更表示有「爆炸聲」，警消獲報抵達後，立刻疏散住戶，並迅速撲滅火勢，但屋內的48歲李男及姐姐55歲李女都有燒燙傷，警方問起起火原因，李男竟說「只是想燒雜物」，詳細動機仍待李男傷勢穩定後才能釐清。

警方調查，李男疑長期情緒不穩，與姐姐兩人同住在竹林路的公寓，今凌晨疑似睡不著，在陽台焚燒雜物，其中更有氣瓶類的物品，因此傳出爆炸聲，讓附近居民相當害怕，李姐驚醒後即刻衝去撲火，造成臉、手及雙腳2度灼傷，李男則右手1度燙傷，左腳2度燙傷，且有吸入性嗆傷，目前仍在醫院插管治療。

李男在家燒雜物引起火警部分，恐有涉及公共危險嫌疑，但李男目前仍在插管無法訊問筆錄，警方也將介入調查釐清真實起火原因。

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  • 李男在陽台焚燒雜物。（記者陳薏云翻攝）

    李男在陽台焚燒雜物。（記者陳薏云翻攝）

  • 李男在陽台焚燒雜物。（記者陳薏云翻攝）

    李男在陽台焚燒雜物。（記者陳薏云翻攝）

  • 李男在陽台焚燒雜物，其中更有氣瓶類物品，因此傳出爆炸聲。（記者陳薏云翻攝）

    李男在陽台焚燒雜物，其中更有氣瓶類物品，因此傳出爆炸聲。（記者陳薏云翻攝）

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相關關鍵字： 氣瓶 焚燒 燒燙傷 爆炸 雜物
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標題：家中燒雜物有「爆炸聲」 姐弟燒燙傷


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