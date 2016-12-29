詐騙集團「鮭魚返鄉」 開毒趴慶功還演習躲警察

警方查扣大批詐騙集團贓證物。（記者王冠仁攝）

2016-12-29 15:39

〔記者王冠仁／台北報導〕近來詐騙集團架設在海外的機房，屢遭當地警方破獲，不少詐騙集團「鮭魚返鄉」回到台灣。對此，台北市警局在本月26日到28日執行「打擊詐欺大行動」專案，針對架設在台灣的詐騙集團進行掃蕩，專案期間共破獲3個機房，查獲15件詐欺案並移送52人。警方針對此次專案期間查獲的詐欺案分析，初步統計被害人高達上百人、被害金額達數千萬元。

警方說，此次查獲一組代號「錢進人民幣」的機房，一舉逮捕吳男等12名犯嫌到案。吳嫌等人在台北市文山區以每月7萬元的價碼，承租豪宅別墅當作據點躲避查緝，該處門窗以黑色隔音棉阻隔，並採集中營式管理，設門禁讓成員「專心」工作，如有騙到「肥魚」還會開毒趴慶功。

另組以李姓及劉姓犯嫌為首之電信詐欺機房共被查獲22人，李嫌為躲避查緝，於機房內外設立多組監視器，佈下天羅地網監控動態，更訂有一套遭警察查緝脫逃現場SOP流程，平時還會預作演習。

警方除將涉案犯嫌依詐欺罪嫌送辦，也將深入擴大清查。

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