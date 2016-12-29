釋放令已送達明德外役監 「葉少爺」最快下午出獄

2016-12-29 15:33

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「葉少爺」葉冠亨因酒駕害死3條人命案，被判刑6年徒刑定讞，入監服刑至今3年5月，表現良好符合假釋，法務部矯正署已於26日核准葉冠亨假釋案。

據悉，台南地院保護管束裁定及檢察署釋放令已送達明德外役監獄，葉冠亨最快可於今天下午出獄。