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香港富商綁架案主嫌甘俊松 初訊稱「到菲賣雞排」

2016-12-29  16:59

首次上稿 15:27
更新時間 16:59

〔記者邱俊福／台北報導〕喧騰一時的香港富商黄煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松今下午押返歸案，落網後，向警方先宣稱是「我到菲律賓賣雞排」，隨後又表示，我不知道有這件綁架案，這些日子往來菲律賓、加拿大、馬來西亞、中國等，是想旅遊2年，並要求能協助通知其老婆，拿來心臟病的用藥。

警方調查，53歲甘嫌，有北市松山區角頭背景，已被判刑12年的在台嫌犯蔡文力，表示甘嫌是其老大，而甘嫌曾教唆蔡嫌對一家北市松山區的海產店砸店。

目前甘嫌仍在刑事局進一步偵訊中，警方將持續了解，是否有香港黑幫等幕後合作、是否有其他共犯，以及為何會鎖定該香港富商等細節。

警方調查，甘嫌為落網的蔡嫌老大，提供資金給蔡嫌等人執行綁架，並在犯案前離境赴菲律賓遙控，以及寄發電子郵件向被害人家屬勒索。

去年9月20日，香港富商黄煜坤在新北市新店區住處遭人綁架並勒贖港幣7千萬元，去年10月27日警方在雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人到案，持續向上溯源發現幕後主嫌指向甘嫌。

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  • 香港富商綁架案主嫌甘俊松押返歸案（記者邱俊福攝）

    香港富商綁架案主嫌甘俊松押返歸案（記者邱俊福攝）

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