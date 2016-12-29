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「我才領兩百！」車手試用期還沒過就被逮

2016-12-29  15:07

〔記者陳薏云／新北報導〕才領200就被抓！新北市一名19歲蘇姓車手，昨下午於新北市中和區自治街超商內的提款機前徘徊，超商店員愈看愈怪，因此通報警方，蘇男一看到警察，嚇得拔腿狂奔，仍被中和警網圍捕，蘇男被逮後坦承為詐騙車手，直喊：「我才剛領200而已耶！」

警方調查，蘇男家住中和區，12月初才加入詐騙集團，因為還在「試用期」，因此每次上工都有2名幹部盯哨，昨蘇男與幹部先在北市提領完30萬贓款後，搭車返回中和打算繼續提領，蘇男才剛從提款機試領200元，確認人頭帳戶沒有被凍結，步出店外就被警方逮到。

警方在蘇男身上查獲29萬9200元，以及14張人頭帳戶提款卡，蘇男向警方供稱，自己透過朋友介紹加入，老闆保證周薪都有9000元以上，因此才會誤入歧途。

警方調查，目前受騙民眾約有13名，總計金額高達124萬元，昨在圍捕蘇男時，兩名盯哨幹部見狀開溜，警方將持續追查上游，訊後將蘇男依詐欺罪嫌移送。警方也呼籲，民眾只要發現疑似車手行為，向警方舉報，若查證屬實，就可以獲得1萬元檢舉獎勵金。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 蘇男於中和區試領200元。（記者陳薏云翻攝）

    蘇男於中和區試領200元。（記者陳薏云翻攝）

  • 蘇男試領200元後離開超商。（記者陳薏云翻攝）

    蘇男試領200元後離開超商。（記者陳薏云翻攝）

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