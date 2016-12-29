派老婆購買千萬毒品被逮 毒販嘆「賠了夫人又折兵」

2016-12-29 15:24

〔記者許國楨／台中報導〕因販毒遭通緝的吳姓毒販退居幕後改派妻子親上火線販毒籌募資金，再派遣手下到泰國與毒梟接頭購買3千多公克海洛因毒品後，分裝入土產禮盒準備託運回台大撈一筆，卻因行蹤早被警方盯上聯合泰國警方攔獲，昨連同吳嫌及妻子都一併被逮，讓損失上千萬的吳嫌直嘆：「真的是賠了夫人又折兵」。

警方調查，以54歲吳嫌為首的販毒集團長期在雲林地區販毒，吳嫌因販毒案遭通緝，為了躲避查緝退居幕後，由40歲的許姓妻子接手持續販毒籌措購毒資金，今年8月間籌措到資金後透過管道聯繫泰國毒梟下訂9塊海洛因磚，再指示分別料28歲、30歲的吳姓、蔡姓手下前往泰國接貨。

警方指出，吳、蔡二人今年9月抵達泰國芭達雅接到毒品後，立即將海洛因磚重新研磨塑型成條狀，包覆多層包鮮膜套上保險套，再裝入當地零食包裝紙盒內加以封膜偽裝成泰國當地土產禮盒，拿到芭達雅市「阿兵特產」店，企圖藉由層層包裝降低被緝毒犬找出的風險，托運回台販賣圖利。

刑事局國際科接獲情資隨即通報駐泰聯絡官，請求泰國皇家警察總署肅毒總局情報局支援，9月29日下午到特產店成功攔截，查扣已分裝成29塊的海洛因共3328公克，但吳、蔡二人已早一步離境回台。

案經刑事局中部打擊犯罪中心會同海巡署等單位查緝，昨天掌握吳嫌在台據點展開收網，分在台中市潭子區、雲林縣北港鎮逮捕吳嫌夫妻倆及吳、蔡二名手下，並搜出海洛因及安非他命毒品、壓模器、電子磅秤及35萬多元贓款，訊後全案依毒品罪嫌送辦。

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