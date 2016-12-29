男持十字鎬敲頭擊殺同事 民事判賠155萬

2016-12-29 15:15

〔記者王定傳／新北報導〕粗工陳連一今年1月間，懷疑張姓同事藉故偷懶，害他多做工，一氣之下，竟持十字鎬木柄，趁張男在宿舍沙發打盹時，狂擊他頭部三下，導致張頭部被打破、凹陷、腦漿溢出，當場死亡。新北地院今年6月間依殺人罪判他13年徒刑，被害者家屬提出求償，法院再判陳賠償155萬餘元。

檢警調查，兩人都是派遣員工，今年1月30日一起到台北市中山區長安東路某工地工作，但陳男認為張姓死者藉故偷懶，因此起了口角爭執，隔日凌晨2時許，陳男酒後返回宿舍，見張男在宿舍沙發打盹，怒氣未消下，竟拿出十字鎬木柄，朝張男頭部攻擊三下，導致張因粉碎性顱骨骨折、腦髓損傷，導致中樞神經休克當場死亡。

陳男犯案後逃跑，警方循線逮捕，他坦承犯行，並說「我知道用木棍重擊人體頭部，可能會導致他人死亡。

合議庭審酌他手段兇殘、惡性非輕，未與家屬和解，但考量他認罪，酒後因情緒失控犯案，行為雖然惡劣但非預謀犯罪，使其於獄中深自反省，應已足達懲儆、教化，遷善之效，判刑13年。

被害者家屬另提505萬餘元求償，陳連一說，「賠償是一定的，但目前執行刑期，沒有辦法賠償，且對方請求金額過高」。民庭法官審理後，判陳賠償150萬元慰撫金加5萬餘元殯葬費，合計155萬餘元，可上訴。