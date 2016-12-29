| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

調皮童指卡門縫 消防員打破玻璃拆門助脫困

2016-12-29  15:00

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一名2歲男童今天與家人到童裝店購物，玩耍時男童小手卡入玻璃門縫，男童疼得大哭，新板消防分隊獲報，破壞玻璃門進入，再卸下大門，總算協助手指已被夾得瘀青的男童脫困，送醫檢查。

新北市消防局說，這起破門救助發生在今天上午11點許，一名2歲男童受困童裝店，左手卡在門縫，他疼得哇哇大哭，大人卻無法扳開，媽媽只能在旁安撫，家人焦急報案。

新板消防分隊到場後，因現場沒有後門，消防員以三叉撬棒，破壞側門進入屋內，再從屋內把卡住小男童手指的玻璃門卸下，順利幫助男童脫困，化解一場虛驚，家長們則再三感謝消防人員。

相關影音（新板消防分隊提供）

廣告
  • 一名調皮男童手指卡入童裝店大門門縫，痛得大哭，新板消防分隊消防員到場救援。（記者吳仁捷翻攝）

    一名調皮男童手指卡入童裝店大門門縫，痛得大哭，新板消防分隊消防員到場救援。（記者吳仁捷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 卡縫 消防員 童裝店
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：調皮童指卡門縫 消防員打破玻璃拆門助脫困


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.