調皮童指卡門縫 消防員打破玻璃拆門助脫困
2016-12-29 15:00
〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一名2歲男童今天與家人到童裝店購物，玩耍時男童小手卡入玻璃門縫，男童疼得大哭，新板消防分隊獲報，破壞玻璃門進入，再卸下大門，總算協助手指已被夾得瘀青的男童脫困，送醫檢查。
新北市消防局說，這起破門救助發生在今天上午11點許，一名2歲男童受困童裝店，左手卡在門縫，他疼得哇哇大哭，大人卻無法扳開，媽媽只能在旁安撫，家人焦急報案。
新板消防分隊到場後，因現場沒有後門，消防員以三叉撬棒，破壞側門進入屋內，再從屋內把卡住小男童手指的玻璃門卸下，順利幫助男童脫困，化解一場虛驚，家長們則再三感謝消防人員。
相關影音（新板消防分隊提供）
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