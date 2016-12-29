山區雲層厚 直升機吊掛墜谷山友無功返

2016-12-29 14:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕原定在花蓮瑞穗到萬榮爬山的14人登山隊，因其中一名62歲莊姓山友不慎在信義鄉中央山脈南三段墜谷身亡，全隊違規爬黑山行徑因而曝光，今中午黑鷹直升機自台中清泉崗起飛進行吊掛，雖現場一名黃姓待援山友有聽見直升機聲音，惟雲層太厚無法下降，直升機在盤旋40分鐘後，已於下午2時許返回台中，今日空勤搜救無功而返，明日將繼續吊掛。

南投縣消防局說，從信義鄉郡大林道登山口到事發地點，步行約要5～6天，由於待援山友糧食僅約5～6天，4名地面部隊成員已多帶糧食上山，盼接觸山友後能立即給予口糧與保暖物資，協助山友撤退下山。