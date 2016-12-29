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台港黑幫聯手綁富商？ 真相皆靠他解密

2016-12-29  14:47

〔記者邱俊福／台北報導〕喧騰一時的香港富商黄煜坤在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松今日下午押返歸案，警方調查，當初案發時，外界傳聞是香港黑幫聯繫我國黑幫，且欲透過比特幣洗錢，但早已落網的蔡嫌等人，因都是接受甘嫌遙控，並不知道相關細節，故甘嫌的歸案，將有利了解整個案情。

警方調查，甘嫌為落網的蔡嫌老大，提供資金給蔡嫌等人執行綁架，並在犯案前離境赴菲律賓遙控，以及寄發電子郵件向被害人家屬勒索。

去年9月20日，香港富商黄煜坤在新北市新店區住處，遭人綁架並勒贖港幣7千萬元，去年10月27日警方在雲林縣雲林縣口湖鄉埔南段141線旁荒廢農舍救出人質，同時緝獲在台犯嫌蔡文力等7人到案，並持續向上溯源，發現幕後主嫌指向甘嫌。＃

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  • 涉及去年香港黃姓富商在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松今日下午押返歸案。圖為警方營救香港黃姓富商的畫面。（記者姜翔翻攝）

    涉及去年香港黃姓富商在台遭綁架案，幕後操控的主嫌甘俊松今日下午押返歸案。圖為警方營救香港黃姓富商的畫面。（記者姜翔翻攝）

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