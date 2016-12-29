掛羊頭賣狗肉！北市東區行銷公司開職業賭場

2016-12-29 14:46

〔記者邱俊福／台北報導〕掛羊頭賣狗肉！1名徐姓男子在北市東區SOGO商圈內大樓，以開設行銷公司名義，暗地經營德州撲克暨麻將職業賭場，甚至請來德州撲克老師現場教學如何玩德州撲克牌，轄區北市警大安分局敦化南路派出所今天宣布搗破。

警方說，該職業賭場藏於巷弄大樓內，以行銷公司之名經營職業賭場，該址由賭場負責人徐嫌承租，為掩人耳目，竟掛名為整合行銷有限公司，實際上卻經營職業賭場，而該棟大樓平時門禁森嚴，欲進入賭場皆必須先以Line通訊軟體聯繫工作人員，才由工作人員下樓親自帶賭客入場。

警方日前持搜索票在凌晨3時一舉破獲該職業賭場，現場帶回負責人及現場賭客共15人，現場查獲桌面賭資籌碼5萬2000元、預備週轉籌碼1242個（等同132萬元）、歷史記帳冊累計賭資達351萬元，各依涉刑法賭博罪嫌移送檢分偵辦。