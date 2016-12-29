| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

掛羊頭賣狗肉！北市東區行銷公司開職業賭場

2016-12-29  14:46

〔記者邱俊福／台北報導〕掛羊頭賣狗肉！1名徐姓男子在北市東區SOGO商圈內大樓，以開設行銷公司名義，暗地經營德州撲克暨麻將職業賭場，甚至請來德州撲克老師現場教學如何玩德州撲克牌，轄區北市警大安分局敦化南路派出所今天宣布搗破。

警方說，該職業賭場藏於巷弄大樓內，以行銷公司之名經營職業賭場，該址由賭場負責人徐嫌承租，為掩人耳目，竟掛名為整合行銷有限公司，實際上卻經營職業賭場，而該棟大樓平時門禁森嚴，欲進入賭場皆必須先以Line通訊軟體聯繫工作人員，才由工作人員下樓親自帶賭客入場。

警方日前持搜索票在凌晨3時一舉破獲該職業賭場，現場帶回負責人及現場賭客共15人，現場查獲桌面賭資籌碼5萬2000元、預備週轉籌碼1242個（等同132萬元）、歷史記帳冊累計賭資達351萬元，各依涉刑法賭博罪嫌移送檢分偵辦。

廣告
  • 警方在北市東區商圈破獲職業賭場（記者邱俊福翻攝）

    警方在北市東區商圈破獲職業賭場（記者邱俊福翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 德州撲克職業賭場 職業賭場 賭博罪
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：掛羊頭賣狗肉！北市東區行銷公司開職業賭場


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.