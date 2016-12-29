酒駕害3命判6年 葉少爺獲假釋將返家過年

2016-12-29 14:21

〔即時新聞／綜合報導〕4年前因酒駕直接、間接害死3條人命的「葉少爺」葉冠亨被判6年定讞、入監服刑；法務部矯正署近日已核准葉的假釋案、葉將可返家過年。

根據媒體綜合報導，葉冠亨在獄中表現良好，去年底移監台南明德外役監服刑，上月還與其他受刑人組成薩克斯風樂團，一起參加台南市的街頭藝人考證活動。

由於葉冠亨服刑間表現良好，法務部矯正署上週五通過他的假釋聲請，預計一、兩週內將出監。

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