| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 社會

酒駕害3命判6年 葉少爺獲假釋將返家過年

2016-12-29  14:21

〔即時新聞／綜合報導〕4年前因酒駕直接、間接害死3條人命的「葉少爺」葉冠亨被判6年定讞、入監服刑；法務部矯正署近日已核准葉的假釋案、葉將可返家過年。

根據媒體綜合報導，葉冠亨在獄中表現良好，去年底移監台南明德外役監服刑，上月還與其他受刑人組成薩克斯風樂團，一起參加台南市的街頭藝人考證活動。

由於葉冠亨服刑間表現良好，法務部矯正署上週五通過他的假釋聲請，預計一、兩週內將出監。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 「葉少爺」葉冠亨過去酒駕直接間接造成3人死亡，法務部近日通過葉的假釋聲請。（資料照，記者鮑建信攝）

    「葉少爺」葉冠亨過去酒駕直接間接造成3人死亡，法務部近日通過葉的假釋聲請。（資料照，記者鮑建信攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假釋案 葉冠亨 葉少爺
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：酒駕害3命判6年 葉少爺獲假釋將返家過年


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.