貪污案無罪 黃健庭再發聲明感謝遲來公道
2016-12-29 14:15
［記者黃明堂／台東報導］台東縣長黃健庭被控在擔任立委期間，收受藥商208萬元回扣，高等法院今日上午維持一審貪污無罪判決，但依違反商業會計法，判處5月徒刑，得易科罰金1天900元，合計13萬5000元，還可上訴。黃健庭對此判決發表書面聲明，對一、二審判決就涉嫌貪污部分，維持無罪之認定，認為「還我清白，對這個遲來的公道，我還是表達感謝」。
聲明中指出，違反商業會計法部分，二審判決認定不成立，而改就他代表接受2筆總數30萬元之捐贈，並將之捐予公職候選人及地方公益團體，且均已依規定開立收據，沒有任何一分錢進入自己口袋，卻仍遭判決「幫助逃漏稅捐」，判刑5個月，他「深感寃屈、遺憾」。
黃健庭在聲明中謝謝台東鄉親，儘管這個案件延宕多年，對他造成許多傷害，但歷經3次選舉（1次立委、2次縣長選舉）大多數的鄉親，還是選擇相信他，讓他持續在公職的崗位上，為台東服務、奉獻，「非常的感激」。
他說，會藉由這個苦難及試煉，學習謙卑順服，會全心為台東努力，輕看個人的榮辱。
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