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胡志強遭文化大學拔校董 最高行政法院判違法

2016-12-29  15:15

〔即時新聞／綜合報導〕台中市前市長胡志強自2006年起續任3屆文化大學董事，被校方發現違反公務人員兼職限4年的規定，而逕直撤銷胡董事席位並呈報教育部，但教育部以該條規定不適用民選地方首長而駁回，文化大學不服提起行政訴訟，今又被最高行政法院判定敗訴。

根據《蘋果日報》報導，文化大學撤銷胡志強董事席位案，主要基於兩個理由，一是胡志強違反行政院公務人員兼職要點，以台中市長身分兼任文化校董近10年，超過4年限制；二是行政院公務人員兼職要點同時規定，兼職不得超過2個職務，而胡志強除兼任文大校董，還兼任台中市文教基金會董事長等多個職務。

最高行政法院今天判決，胡志強係以民選首長身分兼任文大校董，不在行政院人員兼職要點規範之內，此外，文大撤銷胡志強校董，會議沒有通知胡志強出席，程序不符合文大自己的規定，教育部撤銷此案之處置合法，判決文大敗訴確定。

據指出，文化大學日前召開董事會，討論董事席次從15席縮減至11席，傳是董事長張鏡湖意圖「大清洗」，將包括國民黨主席洪秀柱、台中市前市長胡志強、僑委會前委員長焦仁和、前立委暨張鏡湖前妻穆閩珠、蔣家第三代蔣孝勇遺孀蔣方智怡等5人清出董事會，以掌握絕對主導權。

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  • 台中市前市長胡志強自2006年起兼任文化大學校董。（資料照，記者方賓照攝）

    台中市前市長胡志強自2006年起兼任文化大學校董。（資料照，記者方賓照攝）

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