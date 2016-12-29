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漁船走私二千多公斤中國香菇 海巡鳴槍嚇阻

2016-12-29  13:42

〔記者張軒哲／台中報導〕年關將近，又到了走私香菇乾貨旺季。海巡署第三岸巡總隊及台中機動查緝隊今日於梧棲漁港小船浮動碼頭查獲「鴻益利 68」漁船涉嫌非法走私2千多公斤中國香菇，市價達 5百餘萬元，全案移由台中地檢署擴大偵辦。

海巡署今日指出，11月北部地區巡防局新竹機動查緝隊間接獲情資，有私梟預計 12 月底欲走私非法香菇牟利，查緝隊接獲情資發現該走私集團欲於梧棲漁港上岸，26 日上午 「鴻益利 68 號」漁船進入梧棲漁港停泊於小船浮動碼頭，海巡人員耐心監控。

今日凌晨有兩台可疑小貨車搬運私貨，埋伏人員上前展開查緝，嫌犯一度欲開車衝撞，海巡人員隨即對空鳴2槍嚇阻，才順利將14名犯嫌制伏，經清查發現漁艙內藏有 213 箱 2172 公斤香菇，市價約 5 百餘萬元，全案依懲治走私條例移送台中地檢署偵辦，並將針對私貨來源及銷售管道持續擴大調查。

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  • 海巡查獲走私2千多公斤中國香菇。（記者張軒哲攝）

    海巡查獲走私2千多公斤中國香菇。（記者張軒哲攝）

  • 海巡人員查獲中國走私香菇。（記者張軒哲攝）

    海巡人員查獲中國走私香菇。（記者張軒哲攝）

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相關關鍵字： 對空嗚槍 懲治走私條例 海巡署 走私 走私香菇
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標題：漁船走私二千多公斤中國香菇 海巡鳴槍嚇阻


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