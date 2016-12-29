今晨冷到僅16度 妙齡女酒後失控跳愛河獲救

2016-12-29 13:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕20歲陳姓女子今晨酒後跳河，警、消及時趕到救起，初步調查，懷疑陳女因與男友吵架一時想不開，救護車緊急將她送大同醫院，所幸僅受皮肉傷，並無大礙，陳父也趕到醫院安撫女兒情緒。

陳女的父親趕到醫院，得知女兒竟為男友跳河，氣得罵女兒太傻，還說：「這種男友不要也罷」；女子的好友曾趕到愛河邊苦勸，不願接受媒體採訪，不捨、擔心女子受傷情形，卻全寫在臉上。

據了解，昨天深夜陳女與男友一起喝酒，酒後因細故起口角，今晨1時20分許，陳女突然情緒失控，獨自到前金區愛河旁，打手機向友人訴苦，朋友趕到河畔苦勸、關懷，陳女越說越氣竟怒摔手機，突然衝向愛河一跳，警、消人員趕往搶救，將陳女救上岸送醫，所幸僅是皮肉傷。

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