連惠心控週刊恐嚇 挨告誹謗獲不起訴

2016-12-29 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統連戰長女連惠心，因涉嫌投資販售含禁藥成分的減肥藥，2013年遭台北地檢署傳訊，出庭時對採訪的《壹週刊》記者脫口辱罵「神經病」，後又指控《壹週刊》恐嚇對她侄兒「採取行動」，遭提告誹謗。台北地檢署調查後認為，連惠心並無誹謗故意，將全案不起訴。

根據《蘋果日報》報導，連惠心投資菁茵荋生技公司販售「威力纖」減肥藥，遭爆料產品含有禁藥成分，2013年間以被告身分出庭應訊，被《壹週刊》李姓女記者採訪，但李在表示「我是《壹週刊》記者」時，連惠心竟隨即接話，「唉唷，我的媽！」「神經病！」連惠心此舉被告公然侮辱，她反控《壹週刊》曾寄存證信函稱要對她侄兒「採取行動」，《壹週刊》認為連詆毀該刊商譽，提告誹謗罪。

北檢調查後認為，《壹週刊》近年確實經常報導連家新聞，連惠心因此不悅而說詞較誇大，僅是向法官陳述評論和經驗，並非惡意詆毀，今依罪嫌不足將全案不起訴。而連惠心的公然侮辱罪嫌，則已先以50萬元與李姓記者達成和解，其中40萬元捐給喜憨兒社會福利基金會等公益團體。