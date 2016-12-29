醫療暴力「零」容忍 莽男踹醫生被法辦

2016-12-29 13:19

〔記者許國楨／台中報導〕再傳急診室暴力，黃姓男子因情緒不穩喝雨刷精昏迷被送至醫院急診，期間醫生擔心黃男去洗手間途中可能會感到身體不適昏倒請他稍等一下，未料黃男竟暴走大發雷霆踹醫生還出言恐嚇，原本是出自關心的醫生遭到暴力相向，讓在場醫護人員相當失望，至於黃男也要對自己的行為付出代價，被依違反醫療法送辦。

台中市第二分局文正所警員王維祥、謝昀廷本月22日晚間接獲報案，指中國醫藥大學附設醫院急診室發生暴力事件趕往，發現31歲黃男當時欲起身上廁所，陳姓醫生正忙於處理其他緊急病患請黃男稍等，惟黃男卻因此認為醫生態度不佳，一氣之下出手竟推了對方後又踹了一腳，甚至出言恐嚇要叫人來教訓醫生。

醫生雖表示不追究也不提出傷害告訴，但因黃男攻擊執勤中醫生涉及「醫療法」為公訴罪仍將黃男帶回偵辦，但黃男警訊中僅坦承推醫生否認動手，辯稱當時說要叫人來教訓醫生只是一時氣話，並沒有真的要叫人來報復，更認為是醫生態度問題有錯在先才會推了他一下。

警方隨即調閱醫院監視影像，發現黃男確實動腳踹醫生，當場戳破謊言，經查有詐欺等刑案紀錄的黃男，稍早因情緒不穩喝雨刷精昏迷被送至醫院急診，陳姓醫生擔心黃男去洗手間途中可能會感到身體不適昏倒才請他稍等一下，沒想到黃男卻誤認醫生是故意不讓他去大發雷霆暴力相向，訊後全案依違反醫療法送辦。