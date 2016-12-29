同居男女為養幼女淪車手 法官同情僅押一人

2016-12-29 13:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕同居男女收入不豐，為扶養2歲幼女竟淪為車手，原本從事當鋪工作的李男，夥同從事網拍吳姓女友，涉嫌收取人頭帳戶，再吸收當鋪莊姓同事當車手，約有7、8人受害，詐騙金額仍在統計，法官同情尚有幼女照顧，今日僅裁定羈押李男。

被害人黃姓男子（68歲）接到冒稱其姊的詐騙電話，騙稱人在公車上需用錢，要求匯出3萬元，黃不疑有他，通知表弟匯款給姊姊應急，結果受騙了；另一名被害人楊男（70歲）接到冒稱朋友電話，詐稱開刀急用匯出3萬元，刑大偵七隊獲報組成專案偵辦。

警方埋伏鼓山李嫌（25歲）租處，將他逮捕並展開搜索，查扣人頭帳戶和提款卡，警方另派人前往當鋪帶回另一名嫌犯莊男（22歲），莊男推稱不知情並否認是車手，表示受同事李男之託代為提款，不知是詐騙的錢財。

李男供稱，在公園遇到陌生男子「小陳」，問他要不要賺外快，要他協助地下匯兌，每筆可獲取3至5千元傭金，因要扶養幼女與支應家庭開銷，才鋌而走險協助匯兌，並不知對方是詐騙集團；女友莊女（20歲）也辯稱不知情，警方將再清查其他受害人。

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