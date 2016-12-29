葡萄王被爆改標過期品 員工今至北檢交付資料

2016-12-29 12:52

〔記者錢利忠／台北報導〕葡萄王生技被週刊報導，涉竄改過期健康食品有效期限，桃園市政府衛生局昨會同衛福部食藥署，稽查葡萄王中壢廠、平鎮廠及龍潭物流中心，針對多醣靈芝王、靈芝王等6項產品進行查核；今早11點多，多名身穿葡萄王制服的職員，已赴台北地檢署2樓偵查庭交付資料，時間約20分鐘，眾人面對記者追問均不發一語。

台北地檢署上週接獲檢舉，已指派重案專組檢察官梁光宗調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等方向偵辦；葡萄王生技董事長曾盛麟昨天召開記者會表示，最近外界連串散播公司不實訊息，已查出是家族內部人士刻意抹黑，將採取法律途徑追究責任。