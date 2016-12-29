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開挖土機不慎打死同事 2清潔隊員遭判刑

2016-12-29  13:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府環境保護局李姓清潔隊員操作挖土機修補道路時，挖斗不慎打中在旁撿碎石、未戴安全帽的徐姓同事，致徐傷重不治。基隆地院依業務過失致死罪判他6月，緩刑2年。

此外，意外發生時，也在現場的蔡姓隊長，同樣被依業務過失致死罪判處5月徒刑，緩刑2年。

判決指出，基隆市環保局去年12月間，在焚化爐通往洗車廠的道路上，由李操作挖土機，修補破損路面。李在操作挖土機修補道路時，挖斗不慎擊中在一旁撿碎石、未戴安全帽的徐姓同僚，致徐傷重不治。

法院認為李與蔡都觸犯業務過失致死罪，唯考量徐的太太已經原諒李與蔡的過失，給予2人緩刑2年機會。

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  • 基隆市環保局環保班李姓男子去年底在焚化爐環保道路上操作怪手時，抓斗不慎擊斃徐姓同仁，基隆地院依業務過失致死罪判他6月，緩刑2年。（資料照，記者林嘉東攝）

    基隆市環保局環保班李姓男子去年底在焚化爐環保道路上操作怪手時，抓斗不慎擊斃徐姓同仁，基隆地院依業務過失致死罪判他6月，緩刑2年。（資料照，記者林嘉東攝）

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