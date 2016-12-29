開挖土機不慎打死同事 2清潔隊員遭判刑

2016-12-29 13:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市政府環境保護局李姓清潔隊員操作挖土機修補道路時，挖斗不慎打中在旁撿碎石、未戴安全帽的徐姓同事，致徐傷重不治。基隆地院依業務過失致死罪判他6月，緩刑2年。

此外，意外發生時，也在現場的蔡姓隊長，同樣被依業務過失致死罪判處5月徒刑，緩刑2年。

判決指出，基隆市環保局去年12月間，在焚化爐通往洗車廠的道路上，由李操作挖土機，修補破損路面。李在操作挖土機修補道路時，挖斗不慎擊中在一旁撿碎石、未戴安全帽的徐姓同僚，致徐傷重不治。

法院認為李與蔡都觸犯業務過失致死罪，唯考量徐的太太已經原諒李與蔡的過失，給予2人緩刑2年機會。